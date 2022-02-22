Погода в Югре на 22 февраля 2022 года: сильный ветер Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 22 февраля 2022 года будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, ветер юго-западный 5-10 м/с, температура воздуха -4, -9 °С, при прояснениях -10,-15 °С. Днем также пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы ветра усилятся до 14 м/с, воздух прогреется до -1, -6 °С.

В Ханты-Мансийске: Облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью -5, -7 °С, днем потеплеет до -2, -4 °С.

Подробный прогноз погоды смотрите в инфографике МЧС.

Погода в Югре 22 февраля 2022. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

В этот день наблюдали за погодой, подмечая, что зима начинает слабеть. Приближению весны посвящена поговорка: «На Панкратия ночь темна - убегает зима». Считалось, что чем холодней неделя, которая начинается с этого дня, тем теплей будет в марте.