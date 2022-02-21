В Нягани ученик 9 класса за пару минут угнал иномарку Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За неделю в Югре раскрыто два угона автомобилей. Об этом сообщили в УГИБДД России по ХМАО-Югре. Практически ежедневно в полицию поступают сообщения об угонах транспорта. За минувшую неделю двое автовладельцев Югры остались без своих машин, которые оставили во дворах, с ключами в замке зажигания.

Так, в полицию Октябрьского района обратился собственник автомобиля «ВАЗ» с сообщением о том, что его авто угнан. Дорожные полицейские быстро нашли "сбежавший" автомобиль и задержали 46-летнего угонщика. Похожая ситуация произошла и с автомобилем жителя Нягани. Злоумышленнику хватило пару минут, чтоб воспользоваться удобным случаем и угнать иномарку. Но на этот раз угонщиком оказался подросток, учащийся в 9 классе.

- Не провоцируйте злоумышленников халатным отношением к сохранности своего транспортного средства. Не забывайте закрывать автомобиль, если даже отлучаетесь на несколько минут - порекомендовали в УГИБДД России по ХМАО-Югре.