В Сургутском районе задержали мужчину, который выбросил наркотики при полицейских Фото: ОМВД России по Сургутскому району

В Сургутском районе задержали 31-летнего мужчину, приезжего из Перми. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков. Полицейские остановили его авто в Барсово. В момент остановки водитель попытался скрыть преступление и выбросил из машины черный пакет. Но полицейские это заметили.

Следователи, а также полицейские-кинологи со служебно-розыскной собакой нашли на месте преступления белую перчатку со свёртком внутри. Экспертиза показала, в свертке находился наркотик массой 98,42 граммов. Задержанный мужчина рассказал, что в Сургутском районе он проездом и направляется в Новый Уренгой. А наркотик он купил для себя в интернет-магазине.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 3 лет.