За прошедшую неделю в Югре зарегистрировано 47 пожаров Фото: Юлия Кучеренко

За прошедшую неделю в Югре зарегистрировано 47 пожаров, в которых спасли имущество югорчан в сумме 17 миллионов рублей.

Чаще всего горели жилые дома (8), дачи (5), бани (5), гаражи (3) и транспортные средства (7). Основными причинами пожаров специалисты назвали - нарушения при эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов, а также нарушение пожарной безопасности.

ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому округу призывает жителей и гостей Югры соблюдать правила пожарной безопасности. Регулярно проверять состояние электропроводки, розеток и приборов в доме. Кроме того, советуют использовать электроприборы в соответствие с инструкцией и не перегружать сеть, включая одновременно несколько мощных электроприборов.

В случае пожара незамедлительно сообщите по телефонам 101 и 112.