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Общество21 февраля 2022 10:38

В Ханты-Мансийске откроется школа креативных индустрий

Образовательный центр разместится в окружном Доме народного творчества
Виктория Терина
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В Ханты-Мансийске откроется школа креативных индустрий Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске откроется школа креативных индустрий Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске откроется школа креативных индустрий. Образовательный центр разместится в окружном Доме народного творчества, а учениками заведения станут подростки от 12 до 17 лет.

Как сообщает Городской информационный центр, в первый год обучения ребята попробуют себя в разных направлениях: современная и электронная музыка, анимация и 3D-графика, технологии и дизайн. А позже креативщики начнут углубленное изучение дисциплины, которую выберут самостоятельно. Школа начнет работать с 1 сентября.

По словам куратора проекта Андрея Кузнецова, а результате освоения программы ученики создадут собственный творческий проект. А по окончании обучения выпускники получат сертификат о дополнительном образовании в креативных индустриях.