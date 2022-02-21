В Нижневартовске сразу двое мужчин потеряли деньги, пытаясь получить интим-услуги Фото: Татьяна Коркина

За выходные дни мошенники вновь обманули югорчан, в числе потерпевших 18 человек и ущерб – более 6,5 миллионов рублей. Так, сразу двое вартовчан под предлогом получения интимных услуг наткнулись на мошенников. Перейдя по ссылкам и введя свои банковские реквизиты, мужчины лишались денег, не получив желаемое. Один потерял 67 тысяч рублей, а второй – 20 тысяч. А вот житель Ханты-Мансийска решил получить дополнительный заработок, пытаясь вкладывать деньги и заработать на бирже. Как итог – потеря 30 тысяч рублей.

Ещё одной жертвой мошенников стала пожилая жительница Сургута, которая также доверилась мошенникам. Её позвонили на домашний телефон, представившись внучкой, которая попала в ДТП. Кроме того, ей срочно нужна операция, стоимость 900 тысяч рублей. Доверчивая пенсионерка отдала прибывшим курьерам необходимую сумму, после чего мошенники перестали звонить.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.