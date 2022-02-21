В Нижневартовске перед судом предстанут организаторы нелегального казино Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Нижневартовске завершено расследование уголовного дела против 10 жителей Нижневартовска и Мегиона в возрасте от 30 до 49 лет. Они обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр.

Как сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре, в начале 2021 года 36-летняя жительница Нижневартовска для получения дохода арендовала нежилое помещение, расположенное по улице Кузоваткина в Нижневартовске, купила и установила там 19 игровых автоматов в виде персональных компьютеров со специализированным программным обеспечением, привлекла к участию в организации азартных игр четверых мужчин в качестве охранников и 5 женщин в качестве операторов игрового зала. С марта по июнь 2021 года участники организованной группы проводили азартные игры с соблюдением мер конспирации, от которых получили доход в сумме 850 тысяч рублей.

На месте преступления следователи изъяли игровые автоматы, деньги, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие значение для следствия. Уголовное дело направлено в суд.