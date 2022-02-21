Югорчанка пробралась ночью в магазин и украла 5 хвостов семги и несколько кг замороженных креветок

В Югре за сутки зарегистрировано 136 преступлений Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 136 преступлений, по горячим следам раскрыто 96. Так, в Нефтеюганске 35-летняя югорчанка залезла ночью в торговый павильон, расположенный возле Центрального рынка по улице Сургутская и украла 5 хвостов семги и несколько килограммов замороженных креветок, общей стоимостью 37 тысяч рублей. Нарушительница призналась в преступлении и сейчас находится под подпиской о невыезде. Кстати, раньше она уже была дважды судима за кражу.

В Белоярском районе угнали авто у водителя такси. Угонщик ночью украл ключи от «ВАЗ-21124» и угнал его от дома по улице Лесная в селе Полноват. Ведется расследование. А в Лангепасе задержан 30-летний мужчина, у которого нашли сверток с наркотиком общей массой 1,057 грамма. Югорчанин признался, что купил наркотики в интернет-магазине.

В Пыть-Яхе раскрыта кража товаров из магазина в 4 микрорайоне. Двое молодых людей задержаны, они похитили товары на 5 тысяч рублей и теперь их ждет законное наказание.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.