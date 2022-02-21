В Югре водитель иномарки не выдержал безопасную дистанцию и спровоцировал аварию Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На 215 км автодороги «Сургут – Нижневартовск» в Нижневартовске, 50-летний водитель автомобиля «Mitsubishi», не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Toyota», под управлением 45-летней женщины, а затем «Toyota» наехала на знак аварийной остановки, а «Mitsubishi» врезался на стоящее, неисправный транспорт «Shacman». В результате ДТП 3 пассажира «Mitsubishi», 16-ти летние подростки, получили травмы.

Всего за сутки на территории округа зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 28 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения; 20 – за отказ от медицинского освидетельствования; 6 –повторное управление транспортным средством с признаками опьянения; 26 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 95 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД Югры напоминает, что любое нарушение ПДД может стать причиной тяжелых последствий и призывает всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению правил.