В Сургуте заменят девять километров ветхих сетей тепловодоснабжения Фото: Администрация Сургута

В 2022 году в Сургуте обновят больше девяти километров ветхих сетей тепловодоснабжения. Об этом на Штабе по вопросам городского хозяйства доложили Главе города Андрею Филатову.

Специалисты заменят магистральные тепловые сети протяжённостью чуть больше километра, а также почти восемь километров внутриквартальных сетей тепловодоснабжения. А ещё в планах ремонт технического оборудования, котельных и центральных тепловых пунктов. Все работы будут выполнены в рамках реализации мероприятий по замене инженерных сетей в Сургуте в 2022 году.

- Если есть необходимость дополнительных методических подходов к обследованию готовности сети, их надо в полном объёме организовать, чтобы минимизировать, а лучше исключить на 100 процентов аварии, которые у нас произошли этой зимой. Разработайте план таких мероприятий. Он не должен быть количественно убедительным. Он должен быть качественным - поручил Глава Сургута Андрей Филатов.

Кроме того, в этом году в Сургуте капитально отремонтируют три детских садах и две школы. Летом ремонт начнется в двух корпусах детского сада № 47 и в дошкольном учреждении № 74. Параллельно будут ремонтировать кровлю зданий школ № 18 и 30. А в семи образовательных учреждениях запланирован текущий ремонт: замена дверных блоков, косметический ремонт коридоров, межпанельных швов, ограждения кровли, лестничной клетки, чердачных помещений, замена оконных блоков.