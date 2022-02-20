В Нижневартовске больше 116 тысяч человек вакцинированы от коронавируса Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске состоялась пресс-конференция на тему «Вакцинация и ревакцинация – надежные способы борьбы с коронавирусом». Руководители медицинских подразделений, службы Роспотребнадзора рассказали о текущей ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Отмечено, что первым компонентом привиты больше 140 тысяч взрослых горожан, а больше 116 тысяч завершили вакцинацию. Такую статистику привела главный врач БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская городская поликлиника» Светлана Воронина. Активные участники прививочной кампании это - медработники, сотрудники правоохранительной, социальной и жилищно-коммунальной сфер, а также граждане в возрасте 60+. В поликлинике на сегодня есть все вакцины: двухкомпонентными «ЭпиВакКорона», «Спутник V»; однокомпонентными «Спутник Лайт» и «КовиВак».

- Что бы мы не говорили о научных достижениях, которые сегодня активно обсуждаются в СМИ, прививка помогает и значительно влияет на снижение показателей смертности. Буквально вчера я стала участницей семинара по кардиологии, где привели факты, установленные в мире и подтверждённые в нашей стране – прививка против ковида и прививка против гриппа на 25% снижают показатели смертности пациентов с патологиями системы кровообращения, – сообщила Светлана Воронина.