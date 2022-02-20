Житель Лангепаса взял кредит и перевел все деньги мошеннику

В Лангепасе 44-летнему мужчине позвонил аферист и представился полицейским из Московской области. Мошенник сообщил мужчине, что якобы полицейские «поймали» человека, который оформил кредит на его имя. Югорчанин поверил, так как во время телефонного разговора злоумышленник назвал его данные и сказал, что кредит на 300 тысяч уже оформлен, поэтому теперь необходимо его оформить на себя, чтобы перевести деньги на безопасный банковский счёт.

Житель Лангепаса отправился в ближайшее отделение банка и оформил на себя кредит, а как только получил деньги, перевёл их мошенникам. Мужчина не сразу осознал, что стал жертвой мошенников, а, наоборот, был уверен, что таким образом он сможет обезопасить свои деньги.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых. Помните – сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не просят граждан совершать какие-либо переводы денежных средств или называть кому-либо данные банковских карт - сообщили в ОМВД России по Лангепасу.