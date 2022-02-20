Погода в Югре на 20 февраля 2022 года: ветер порывами до 12 м/с Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 20 февраля 2022 года будет переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Ветер южный 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью -9, -14 °С, в западных районах до -4 °С, днем потеплеет до -3, -8 °С.

В Ханты-Мансийске осадков не ожидается, переменная облачность. Ветер южный 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью -10, -12 °С, днем воздух прогреется до -6, -8 °С.

Подробный прогноз погоды смотрите в инфографике МЧС.

Погода в Югре 20 февраля 2022. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

В этот день следили за погодой. К примеру, полуденный ветер сулил урожай яровых, а вот редкое природное явление - зимний гром - в этот день считалось нехорошим знаком. Это означало, что сенокос будет очень плохим.