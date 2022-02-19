Коронавирус в Югре, последние новости на 19 февраля 2022 года: заболели 2 341 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 19 февраля 2022 года Фото: Мария Толстихина

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 19 февраля 2022 года. За последние сутки выявлено 2 341 случай заболевания. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

За последние сутки в России выявлено 179 147 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 15 062 человека, на 19,2% меньше по сравнению с 18 февраля. Зафиксировано 798 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 191 098 человек.

Всего на сегодня в России выявлено 15 199 720 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 344 755 летальных исходов, выздоровели 12 217 942 человека.