Погода в Югре на 19 февраля 2022 года: преимущественно без осадков Фото: Мария Толстихина

По ХМАО: Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью -6,-11 °С, днем -1,-6 °С.

По г. Ханты - Мансийску: Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью -7,-9 °С, днем -3,-5 °С.

19 февраля отмечается профессиональный праздник людей, чью профессию и чей труд невозможно отделить от понятия «призвание», – это работа людей, изучающих жизнь птиц – орнитологов.

Считается, что термин «орнитология» – в переводе с греческого «наука (учение) о птицах» – появился в 16 веке, благодаря итальянскому учёному-натуралисту Улиссе Альдрованди. Среди первопроходцев, сделавших первые письменные попытки обобщения имеющейся информации об этих представителях животного мира, называют древнегреческого мыслителя и философа Аристотеля.