Двое жителей Советского района ответят за махинации с выплатами пособий по безработице Фото: Татьяна Коркина

Полицейские Советского района раскрыли махинации с выплатами пособий по безработице. Возбуждены уголовные дела против двоих местных жителей. Выяснилось, что 22-летняя советчанка, зная, что в случае трудоустройства она обязуется уведомить КУ ХМАО – Югры «Советский Центр Занятости населения», незаконно получила пособие по безработице в размере 10 тысяч 700 рублей. И ещё один 37-летний советчанин, являясь получателем пособия по безработице, трудоустроившись также не уведомил об этом сотрудников Центра Занятости, получил около 19 тысяч рублей.

Против них возбуждены дела по статье "мошенничество при получении выплат". Им грозит наказание в виде ареста на срок до 4-х месяцев.

- Мошенничество с деньгами, а конкретно с методами их получения относится к противоправным действиям. Сегодня набирает популярность мошенничество в сфере соцвыплат. Придумывают всё новые виды обмана в пенсионной сфере, с материнскими капиталами, с пособиями по безработице и иными компенсациями, выплатами, субсидиями - прокомментировали в ОМВД России по Советскому району.