Югорская спортсменка вошла в десятку лучших биатлонистов Олимпиады Фото: Департамент физической культуры и спорта Югры

Кристина Резцова снова вошла в десятку лучших биатлонистов Олимпиады, девушка стала серебряным призером зимних Олимпийских игр. В Пекине прошла заключительная гонка женского биатлона - масс-старт, на старт вышли Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич.

К первому огневому рубежу югорчанка подошла в числе лидеров гонки, но, допустив два промаха добавила к дистанции два штрафных круга. После второй стрельбы спортсменка также ушла еще на один штрафной круг, однако шансы на медаль все еще были. После третьего огневого рубежа Кристина Резцова занимала восьмую позицию с отставанием от лидера гонки в 32 секунды. Биатлонистка занимала седьмую позицию, но последний огневой рубеж и еще два промаха в стрельбе стоя лишили югорчанку шансов на медаль.

Кристина Резцова финишировала пятой, не догнав победителя гонки на 1.11 сек.