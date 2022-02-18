В Сургуте задержали наркосбытчика: ему грозит 20 лет лишения свободы Фото: Пресс-служба УМВД России по Сургуту

В Сургуте задержали 23-летнего подозреваемого в незаконном обороте запрещенных веществ, которые полицейские нашли около одного из домов по улице И. Захарова. Там обнаружили свертки с веществом кремового цвета, которое содержит в своем составе наркотик, массой 82 грамма. Тайник с наркотиками он оборудовал для дальнейшего сбыта.

Полицейские выяснили, что подозреваемый приехал из Таджикистана в Сургут для того, чтобы заниматься сбытом наркотиков через тайники-закладки на территории города. По месту его жительства полицейские нашли электронные весы и деньги. Запрещённое вещество мужчина купил через Интернет. Задержанный не работает и раньше не был судим.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Ему грозит наказание в виде 20 лет лишения свободы. Молодой человек находится под стражей.