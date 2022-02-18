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Общество18 февраля 2022 12:29

В Югре готовят закон о запрете продажи энергетиков детям

В регионе запущен онлайн-опрос на тему "Употребление безалкогольных энергетических напитков"
Виктория Терина
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В Югре готовят закон о запрете продажи энергетиков детям

В Югре готовят закон о запрете продажи энергетиков детям

Фото: Татьяна Коркина

В Югре готовят закон о запрете продажи энергетиков детям. Разработка регионального законопроекта о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним запущена после прямого эфира, посвященного Году здоровьесбережения.

На портале "Открытый регион - Югра" запущен онлайн-опрос на тему "Употребление безалкогольных энергетических напитков" от Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Югорчанам предлагают ответить на вопросы анкеты, что позволит выявить мнение югорчан о продаже безалкогольных тонизирующих напитков и их распространении среди детей.

- Результаты опроса будут приняты во внимание и учтены при подготовке управленческих решений исполнительными органами государственной власти автономного округа - сообщили в ведомстве.