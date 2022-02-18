Югра
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 февраля 2022 9:51

Югорчанка поверила аферисту и перевела ему деньги, пытаясь спастись от мошенников

За cутки в Югре зарегистрировано 7 случаев мошенничества
Виктория Терина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Югорчанка поверила аферисту и перевела ему деньги, пытаясь спастись от мошенников

Югорчанка поверила аферисту и перевела ему деньги, пытаясь спастись от мошенников

Фото: Татьяна Коркина

За cутки в Югре зарегистрировано 7 случаев мошенничества, югорчане перевели на счета интернет-преступников 2 миллиона рублей. Так, 58-летняя жительница Нефтеюганска поверила первоклассному актеру, который представился сотрудником банка и убедил её защитить свои деньги от назойливых мошенников. Не подозревая обмана, женщина сама отдала в руки афериста 115 тысяч рублей.

Ещё одной жертвой аферистов стал 28-летний житель Нягани через социальную сеть решил пригласить в гости девушки с низкой социальной ответственностью, перевел деньги на указанный счет, но на свидание она так и не приехала. Ущерб составил порядка 60 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сургуте телефонный мошенник выманил у семейной пары более 2 миллионов рублей.

Все началось с того, что женщине позвонил некий человек (подробнее)