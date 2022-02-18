Югорчанка поверила аферисту и перевела ему деньги, пытаясь спастись от мошенников Фото: Татьяна Коркина

За cутки в Югре зарегистрировано 7 случаев мошенничества, югорчане перевели на счета интернет-преступников 2 миллиона рублей. Так, 58-летняя жительница Нефтеюганска поверила первоклассному актеру, который представился сотрудником банка и убедил её защитить свои деньги от назойливых мошенников. Не подозревая обмана, женщина сама отдала в руки афериста 115 тысяч рублей.

Ещё одной жертвой аферистов стал 28-летний житель Нягани через социальную сеть решил пригласить в гости девушки с низкой социальной ответственностью, перевел деньги на указанный счет, но на свидание она так и не приехала. Ущерб составил порядка 60 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.

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