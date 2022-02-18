В тройном ДТП в Сургутском районе пострадали два человека Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На 47 км автодороги «Нефтеюганск – Сургут» в Сургутском районе, 53-летний водитель «КАМАЗа», не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства «МАЗ», под управлением 30-летнего мужчины и врезался в него. После этого «КАМАЗ» выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Мерседес», за рулем которого находился 36-летний мужчина. От столкновения Камаз отбросило на прежнюю полосу, где он снова врезался в «МАЗ». В результате ДТП водители «КАМАЗа» и «Мерседеса» получили травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Кроме того, за сутки на территории Югры, сотрудниками Госавтоинспекции задержано 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения; 1 водитель за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 7 – за отказ от медицинского освидетельствования; 24 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 35 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД напоминает, что манера вождения должна соответствовать дорожным и погодным условиям. В зимний период особенно опасно совершать резкие маневры (обгон, перестроения), которые могут привести к потере контроля над транспортным средством.