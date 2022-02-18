Коронавирус в Югре, последние новости на 18 февраля 2022 года: заразились 2 422 человека Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зарегистрировано 176 974 случаев коронавируса, в том числе за сутки 2 422 новых случая COVID-19 в 22 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 444; Нижневартовске – 319; Нефтеюганске – 236; Урае – 194; Нягани – 138; Ханты-Мансийске – 135; Советском районе – 120; Когалыме – 104; Мегионе – 96; Югорске – 95; Нефтеюганском районе – 85; Октябрьском районе – 76; Кондинском районе – 63; Радужном – 61; Березовском районе – 50; Сургутском районе – 45; Нижневартовском районе – 37; Белоярском районе – 35; Пыть-Яхе – 29; Лангепасе – 24. Ханты-Мансийском районе – 24; Покачах – 12.

На момент выявления у 2 350 наблюдались признаки ОРВИ, у 51 диагностирована пневмония, у 21 человека болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 2 412 случаях, по 10 контакты устанавливаются. За сутки на COVID-19 обследованы 8 576 человек, всего прошли обследование 3 066 511 жителей региона.

В тяжелом состоянии находится 127 пациентов, 84 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 2 272 человека. За сутки выписались по выздоровлению 4 770 человек, за весь период пандемии вылечились 131 341 югорчанин.