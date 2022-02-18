В Нефтеюганске задержали подозреваемых в краже 500 литров дизельного топлива Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 62 преступления. Так, в Сургуте 32-летний мужчина украл золотое кольцо в ломбарде, стоимостью 22 тысячи рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Кроме того, он уже несколько раз судим.

В Нефтеюганске нашли виновных в краже дизельного топлива. Двое мужчин находились ночью, в районе «СУ-62». Они слили с топливного бака автомобиля «МАЗ» 500 литров топлива, что составило около 30 тысяч ущерба. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

А в Лангепасе задержан подозреваемый в краже денег. Он находился в здании торгового центра по улице Солнечная, и увидел банковскую карту, принадлежащую продавцу магазина. Используя найденную карту, мужчина оплачивал свои покупки в магазинах и на заправках, потратив так 5 тысяч рублей. Нарушитель находится под подпиской о невыезда, раньше он был судим за разбой.

По всем случаям возбуждено уголовное дело.