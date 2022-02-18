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Происшествия18 февраля 2022 4:27

Парень из Ханты-Мансийска пытался легализовать деньги, полученные от сбыта наркотиков

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
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Парень из Ханты-Мансийска пытался легализовать деньги, полученные от сбыта наркотиков

Парень из Ханты-Мансийска пытался легализовать деньги, полученные от сбыта наркотиков

Фото: Татьяна Коркина

В Ханты-Мансийске 20-летний молодой человек решил подзаработать незаконным путем. Действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, он незаконно сбывал синтетические наркотики, при этом пытался легализовать полученные деньги.

Для этого он организовал ряд финансовых операций, а именно: денежные средства в биткоинах в качестве оплаты за наркотики поступали на крипотокошелек, зарегистрированный на его имя. Для их легализации мужчина заключил устный договор займа со своим знакомым, который затем вернул ему деньги с процентами. Таким образом, подозреваемый получил доход в сумме 57 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику предстоит заплатить штраф - 120 тысяч рублей. Сейчас он находится под стражей.