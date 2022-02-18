Погода в Югре на 18 февраля 2022 года: небольшой снег Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 18 февраля 2022 года ожидается потепление. По прогнозам синоптиков ожидается облачно с прояснениями, ночью возможен снег. Днем по восточной половине также ожидается небольшой снег, по западной половине преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура ночью -7, -12 °С, местами по восточной половине -15, -20 °С, днем -2, -7 °

Ханты-Мансийск также ждет облачная погода, ночью возможен небольшой снег, а днем осадков не ожидается. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью -8, -10 °С, днем потеплеет до -4, -6 °С.

В Агафьин день наблюдали за погодой: если было тепло, то и в ближайшем будущем холодов не предвиделось. В то же время мороз предвещал дружную весну, сухое и жаркое лето.