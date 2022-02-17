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Здоровье17 февраля 2022 14:08

Около 830 тысяч югорчан завершили вакцинацию от COVID-19

За весь период вакцинации в регион поступило 1 292 449 комплектов вакцин
Виктория Терина
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Около 830 тысяч югорчан завершили вакцинацию от COVID-19 Фото: Администрация Сургутского района

Около 830 тысяч югорчан завершили вакцинацию от COVID-19 Фото: Администрация Сургутского района

По информации оперштаба от ковида вакцинировались 829 603 человека. По данным Депздрава Югры за весь период вакцинации в регион поступило 1 292 449 комплектов вакцин против коронавируса.

Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский рассказал, что в округе за сутки госпитализировано для стационарного лечения 193 пациента, продолжают лечиться в ковидных отделениях и больницах округа - 1 487 человек.

-Коечный фонд достаточный, при необходимости может быть увеличен. Реанимационный коечный фонд сегодня заполнен менее чем на 30%-, - сообщил Добровольский.

По словам начальника службы по реализации отдельных полномочий в сфере здравоохранения администрации Сургутского района Александра Матросова, привика от коронавируса - основной способ достижения защиты на сегодняшний день. Прививка позволяет избежать негативных последствий заболевания, избежать фатальных осложнений.