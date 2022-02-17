В Березовском районе ввели ограничения движения большегрузов на зимниках

В Березовском районе из-за потепления ввели ограничения движения большегрузов на зимниках Фото: Администрация Березовского района

По прогнозам синоптиков в Березовском районе 18 февраля ожидается повышение температуры воздуха -5 до 0 градусов. Поэтому с 8 часов 18 февраля 2022 года на зимних автомобильных дорогах «Сергино - Андра», «Приобье - Перегребное», (в том числе подъезд к п. Перегребное), «Нарыкары – Мулигорт – Перегребное», «Урманный – Каменное» будет ограничено движение транспортных средств массой более 15 тонн.

Ограничение движения будет действовать в круглосуточном режиме. Сроки ограничений могут изменится в зависимости от погоды.

Как сообщили в администрации района, на зимниках «Сергино-Андра», «Приобье-Перегребное» и «Нарыкары-Мулигорт-Перегребное» в период ограничений будут выставлены посты с охранной, которая будет следить за соблюдением ограничений.