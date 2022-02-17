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Происшествия17 февраля 2022 12:43

В Сургуте закрыли подпольное казино

Следователи проводят проверку
Виктория Терина
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В Сургуте закрыли подпольное казино Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Сургуте закрыли подпольное казино Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Сургуте силовики пресекли незаконную деятельность 2 игровых клубов.

Помещение находилось на улице Ленина, в октябре 2021 года пресечена аналогичная деятельность, там обнаружены и изъяты 100 единиц игрового оборудования, в том числе компьютеры, используемые в качестве игровых автоматов, а ещё деньги в сумме 500 тысяч рублей, а также другие предметы и документы, имеющиеся значение для следствия.

- По данному факту организована процессуальная проверка в ходе которой устанавливаются обстоятельства организации клубов, организаторы и участники незаконной деятельности, полученный от нее доход, а также роль собственников помещений, предоставленных в аренду для незаконной деятельности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение - прокомментировали в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.