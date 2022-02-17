ВТБ начал выдавать ипотеку на приобретение квартир в ЖК «Кедровый»

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ВТБ провел аккредитацию жилого комплекса «Кедровый». Благодаря этому клиенты банка теперь могут взять ипотеку на покупку квартир в строящихся домах «Кедрового» по ставке от 4,3% годовых.

Малоэтажный жилой комплекс «Кедровый» расположен в мкр. 35А Сургута на пересечении Югорского тракта и улицы Игоря Киртбая. Специалисты ВТБ провели комплексный анализ и аккредитовали объекты, которые возводит в «Кедровом» ООО «Специализированный застройщик «СИГ». Теперь будущие новоселы могут приобрести жилье в домах № 12 и 13 комплекса с помощью ипотеки от ВТБ.

- Процедура аккредитации означает, что банк после всесторонней проверки подтвердил как качество непосредственно самого строящегося объекта, так и в целом опыт и надежность работы компании-застройщика, - отмечает управляющий ВТБ в Ханты-Мансийском автономном округе Владимир Шевелев.

Аккредитация домов в «Кедровом» дала нам возможность предоставлять клиентам ипотеку на квартиры в этом жилом комплексе. При первоначальном взносе 15% от стоимости жилья наши зарплатные клиенты могут получить кредит под 4,3% годовых. Такая ставка будет действовать в течение первых шести месяцев после оформления договора. Подать заявку можно онлайн через личный кабинет на сайте ВТБ.

ЖК «Кедровый» находится внутри лесного массива, среди многолетних хвойных деревьев. Комфортное расстояние между домами позволило организовать просторные прогулочные зоны, детские площадки, достаточное количество парковочных мест. На первых этажах расположены гаражные боксы. Комплекс оснащен собственной газовой котельной.

Подробную информацию об объекте вы сможете посмотреть в Инстаграм @inv.ooo или получить по телефону: +7 3462 768-108.