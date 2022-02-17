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Происшествия17 февраля 2022 12:06

Югорчанин собирался приятно провести вечер с девушкой, но стал жертвой аферистов

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
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Югорчанин собирался приятно провести вечер с девушкой, но стал жертвой аферистов

Югорчанин собирался приятно провести вечер с девушкой, но стал жертвой аферистов

Фото: Юлия Кучеренко

В Нефтеюганскую полицию обратился 34-летний мужчина и сообщил, что его обманули мошенники, когда он заказал интим-услугу. Югорчанин поделился, что одинок и решил устроить себе праздник на день влюбленных, найдя сайт, специализирующийся в этой сфере, где выбрал девушку и заказал с ней встречу.

Для того, чтобы встреча состоялась, мужчину попросили полностью оплатить услугу. Желание интересно провести вечер пересилило бдительность, и доверчивый югорчанин перевел 4,5 тысячи рублей. После этого мужчина стал ждать, но обещанной встречи 14 февраля так и не состоялось, тогда он понял, что его обманули и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».