Югорчанин украл из магазина стейки мраморной говядины и другие дорогостоящие продукты

В Сургуте парень украл из магазина стейки мраморной говядины, швейцарский шоколад и другие дорогостоящие продукты Фото: Татьяна Коркина

В полицию Сургута обратился сотрудник службы безопасности одного из торговых центров города и сообщил о том, что кто-то украл продукты на 60 тысяч рублей.

Полицейские составили ориентировку, по которой нашли злоумышленника по отличительным приметам. Благодаря камерам видеонаблюдения полицейские нашли подозреваемого, которым оказался 22- летний житель Сургута. Раньше молодой человек привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления. Парень дал признался в краже и рассказал, что вместе со своей девушкой в одном из крупных гипермаркетов города выбирал продукты и предметы бытовой необходимости. Молодые люди ни в чем себе не отказывали, так как в числе украденных товаров оказались: камчатский краб, стейки из мраморной говядины, швейцарский шоколад, а также посуда, гигиенические принадлежности и товары для поддержания чистоты в доме.

Подходя к кассе, подозреваемый понимал, что у него нет нужной суммы для оплаты товара, поэтому он решил все украсть. Молодой человек сказал своей девушке, чтобы она шла в сторону выхода из магазина, а он сам якобы оплатит товар. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, парень увидел свободный кассовых проход и решил выйти с металлической тележкой через него. Подойдя к пустой кассе, чтобы остаться незамеченным, он разложил весь товар по 5 пакетам, вытащил из металлической тележки пакеты с товаром и вышел из магазина, не расплатившись.

Возбуждено уголовное дело. Парню грозит до 2 лет лишения свободы.