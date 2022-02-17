Руководитель муниципального предприятия в Ханты-Мансийске задержан за взятку Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело против руководителя муниципального предприятия, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Подозреваемый, занимал должность директора муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия Ханты-Мансийск, с июня 2017 по декабрь 2018 года он получил от предпринимателей, проводивших работы по договорам с муниципальным предприятием, услугу имущественного характера в виде работ по обустройству участка для индивидуального жилищного строительства и системы отопления в доме подозреваемого общей стоимостью более 1 миллиона рублей. За вознаграждение он обеспечил предпринимателям победу в конкурсе на заключение договоров с предприятием, а также беспрепятственную приемку выполненных работ.

Подозреваемый задержан, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По месту жительства подозреваемого и в служебных помещениях ОМОН провел обыски. Там нашли предметы и документы.

По уголовному делу продолжается расследование.