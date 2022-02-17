Житель Сургута поверил мнимому продавцу и неудачно купил игровую приставку, потеряв деньги Фото: Татьяна Коркина

Мошенники за сутки "заработали" на доверчивости и наивности югорчан больше 2,5 миллионов рублей. Полицейские зарегистрировали 13 случаев мошенничества. Жители региона упорно пытаются защитить свои деньги, а ещё продолжают покупать товары на непроверенных сайтах и в аккаунтах соцсетей.

Хорошо известная схема с мнимыми полицейскими, которые якобы предупреждают людей об опасности, несанкционированном списании или оформлении кредита все так же пользуется популярностью среди жителей региона. Но северяне упрямо верят аферистам и с легкостью загоняют себя в долги. На этот раз жертвой таких мошенников стала 66-летняя сургутянка, которая, спасая свои деньги, отдала мошенникам почти 900 тысяч.

Другой житель Сургута поверил мнимому продавцу и неудачно купил игровую приставку за 50 тысяч рублей, но насладиться игрой югорчанину так и не довелось.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.