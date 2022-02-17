Для школьников Ханты-Мансийска провели урок «Живая память» Фото: Городской информационный центр

Волонтеры Победы Ханты-Мансийска провели урок «Живая память» для учеников вторых классов школы №6. Этот урок – дань памяти тем, кто исполнял служебный долг за пределами Отечества, был участником трагических событий в Афганистане. Военный конфликт в этой стране длился 9 лет, 1 месяц и 18 дней и унес жизни больше 15 тысяч российских солдат, в том числе 22 югорчан.

С ребятами встретился председатель совета ветеранов войны в Афганистане «Баграм» Андрея Науменко. Он рассказал о своем боевом пути и о солдатских буднях простых ребят, которые прошли через Афган.

- Эти встречи помогают воспитывать в детях патриотические чувства, ответственность за свою Родину. Считаю, что это наш долг – на своем примере показывать, как важно защищать свою страну, проявлять храбрость и мужество, быть готовым вступиться за свою семью, друзей, – рассказал Андрей Науменко.