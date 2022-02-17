Угон авто, кражи, фальшивые деньги: в Югре за сутки зарегистрировано 66 преступлений Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 66 преступлений, по горячим следам раскрыто 41. Так, в Нягани 15-летний подросток, находясь по улице Кировская, угнал автомобиль «Тойота Аурис».

А в Сургуте молодой человек воспользовался телефоном, оставленным без присмотра и перевел на свой банковский счёт 200 тысяч рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ещё одно преступление раскрыто в Нижневартовске. В магазине по улице Мира задержан 23-летний югорчанин, который попался с фальшивой купюрой номиналом в 5 тысяч рублей. Парень находится под подпиской о невыезде.

Кроме того, полицейские раскрыли 3 ранее зарегистрированных преступления. В Сургуте нашли подозреваемого, который украл продукты из магазина по улице Иосифа Каролинского. Нарушитель также находится под подпиской о невыезде.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.