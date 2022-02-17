Погода в Югре на 17 февраля 2022 года: в некоторых районах потеплеет до -2 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 17 февраля 2022 года будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдет небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью -14, -19 °С, в западных районах -6, -11 °С, в северных и восточных -23, -28 °С, днем потеплеет до -2, -7 °С, в северных и восточных районах до -10, -15 °С.

В Ханты-Мансийске ожидается небольшой снег. Облачно с прояснениями. Ветер южный, юго-западный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью -16, -18 °С, днем -3, -5 °С.

Редкий год на Руси в этот день не было морозов. По этому поводу остались поговорки: «Студеный день - снова шубу надень»; «На Студеного Николу снега навалит гору». Принято было наблюдать за деревьями. Если длинные еловые ветки сгибаются к земле - это к метели. А если лиственный лес чернеет - можно ждать оттепели.