В Сургутской поликлинике 183 ребенка привились первым компонентом вакцины от коронавируса Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Вакцинация от коронавируса начата в детской поликлинике Сургута 27 января, когда был получен первый транш вакцины «Гам-Ковид-Вак-М» в количестве 200 доз. На сегодня первым компонентом вакцины привито 183 ребенка, из которых 147 – школьники, а 36 – студенты высших и средних учебных заведений.

Вакцина «Гам-Ковид-Вак-М» разрешена для применения у детей в возрасте 12-17 лет и представляет собой уменьшенную в 5 раз дозировку вакцины «Гам-Ковид-Вак». Вводится она в 2 этапа с интервалом в 21 день. Прививку делают только с письменного согласия одного из родителей или законного представителя. А подростки 15-17 лет сами оформляют согласие на прививку.

- В последнее время мы отмечаем рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией у детей. Если за весь 2020 год было зарегистрировано всего 389 детей с COVID-19, из которых 16% были с бессимптомным течением заболевания, то уже на 10 февраля с начала 2022 года число заболевших детей составило 691, и бессимптомные формы среди них не встречаются - отметила заместитель главного врача по детству и родовспоможению БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4» Лилия Афанасьева.