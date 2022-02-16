Жительница Пыть-Яха стала жертвой мошенников при покупке вебинара по подготовке к ЕГЭ Фото: Татьяна Коркина

В полицию Пыть-Яха обратилась 67-летняя жительница города и рассказала о том, что мошенники списали с её карты 5 тысяч рублей за предоставление онлайн-вебинара по написанию экзаменационного сочинения.

Женщина по работе часто посещает образовательные сайты в интернете и 13 февраля она как раз, открыла группу «ОК ЕГЭ 2022» в соцсети и попыталась купить платный курс вебинара по ЕГЭ. Югорчанка обратилась в чат сообщества с вопросом о стоимости услуги. Вскоре женщине ответила мнимая «менеджер» группы и разъяснила требования о приобретения курса. Мошенница сообщила, что необходимо написать все свои данные, номер телефона, и информации о банковской карте после чего ей будет направлена ссылка, по которой необходимо перейти и ввести код, который придет для подтверждения перевода денег, а в случае необходимости ввести трехзначный код с оборотной стороны банковской карты.

Югорчанка выполнила все требования мошенников и потеряла деньги. Как только женщина поняла, что стала жертвой мошенников, заблокировала карту, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.