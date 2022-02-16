Югорские семьи примут участие в ежегодном Всероссийском конкурсе «Семья года» Фото: группа конкурса "Семья года" в соцсети

Министерство труда и социальной защиты РФ подтвердило проведение в 2022 году ежегодного Всероссийского конкурса «Семья года». В департаменте социального развития Югры отметили, что конкурс проводится по 5 номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций».

На конкурс будут представлены работы победителей и призеров окружного этапа «Семья года Югры». Итоги мероприятия и награждение семей-победителей планируется в ноябре 2022 года.

В конкурсе «Семья года» югорчане принимают активное участие с 2016 года. Так, в 2021 году во Всероссийском конкурсе приняли участие 366 семей, в том числе 5 из Югры: семья Козак из Нефтеюганска – в номинации «Семья – хранитель традиций», семья Пантелеевых из Нефтеюганска – в номинации «Многодетная семья», семья Бродко из Лангепаса – в номинации «Молодая семья», семья Ерныховых из с. Казым Белоярскиого района – в номинации «Золотая семья», семья Речкиных из п. Алябъевский Советского района – в номинации «Сельская семья».

Добавим, что семья Ерныховых стала победителем в номинации «Золотая семья России».