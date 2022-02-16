В Нижневартовск приехал известный блогер и параальпинист Рустам Набиев Фото: "Официальный Нижневартовск"

Параальпинист Рустам Набиев посетил Нижневартовск и встретился с юными жителями города, которые задавали ему вопросы о личной жизни, хобби, переживаниях, связанных с трагедией.

Напомним, параальпинист в 2021 году покорил восьмую по высоте гору мира – вершину Манаслу в Непале. В 2020 Рустам совершил свое первое восхождение – достиг вершины Эльбруса.

-Я очень люблю экстрим, но пойти в горы – стало спонтанным решением. В соцсетях я увидел Ксению Безуглову, которая в результате аварии осталась прикована к инвалидному креслу. Она планировала совершить восхождение на Эльбрус, однако этого не произошло. Тогда в моей голове появилась мысль: «А почему бы мне не подняться на вершину?». Кстати, высота – один из моих самых больших страхов - рассказал Рустам.

По его словам после первого подъема в горы он был уверен, что это первый и последний раз. Но, когда он достиг результата, хотя путь к нему сопровождался рисками, слезами, болью, решил, что на этом не остановится.

Самое сложное для молодого человека во всем процессе восхождения – это спуск. Как правило, люди отдают все силы на подъем, а на обратном пути становятся уже менее сконцентрированными, и сил почти не остается. В планах у Рустама Набиева покорить вулкан Килиманджаро и экспедиция на снегоходах в Арктику.

Отметим, что Рустам не впервые посещает Нижневартовск. В городе живет его родной брат, а в 2013 году парень проходил здесь производственную практику.