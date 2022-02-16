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Происшествия16 февраля 2022 8:05

Югорчанин отправится под суд за пьяную езду и покупку поддельного полицейского удостоверения

Расследование уголовного дела завершено
Виктория Терина
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Югорчанин отправится под суд за пьяную езду и покупку поддельного полицейского удостоверения

Югорчанин отправится под суд за пьяную езду и покупку поддельного полицейского удостоверения

Фото: Татьяна Коркина

В Югре завершено расследование уголовного дела против 43-летнего жителя Сургута, который обвиняется по статьям "управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию" и "приобретение, хранение и использование поддельного удостоверения".

Обвиняемый, уже лишенный водительских прав 10 декабря 2021 года поехал пьяным за рулем личного автомобиля. Его остановили сотрудники ДПС в районе дома 11-а по Сургутскому шоссе города Когалыма. Югорчанин, пытаясь избежать ответственности за нарушение, надеясь на то, что принадлежность к правоохранительным органам освободит его от наказания, вместо отсутствующего водительского удостоверения показал полицейским поддельное удостоверение сотрудника полиции, которое он купил на одном из сайтов объявлений.

Следователи собрали исчерпывающие доказательства его вины и уголовное дело направлено в суд.