В Нижневартовске наметился спад заболеваемости COVID-19 Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации Нижневартовска

В Нижневартовске продолжается усиленная борьба с коронавирусом. Медики работают в напряженном режиме, но при этом отмечают снижение числа заболевших. Об этом сообщили эксперты на заседании муниципального оперативного штаба.

- Спад составил порядка 25,5%. Общая заболеваемость за прошлую неделю составила 2 842 человека, среди них 189 случаев среди детей – это примерно 6,9%. Ранее показатели доходили до 20%. Были опасения, что после перевода детей на очное обучение после 8 февраля пойдет рост заболеваемости, но как оказалось у нас идет снижение во всех возрастных категориях, - отметил начальник ТО У Роспотребнадзор Азат Галиуллин.

Нижневартовские педиатры подтверждают снижение заболеваемости коронавирусом среди детей на 29%. Сейчас под наблюдением врачей детской поликлиники находится 546 детей с подтвержденным COVID-19. Главный врач учреждения Татьяна Загинайко отметила, что продолжается запись родителей, желающих сделать прививку от коронавируса детям. Вакцинация начнется, как только в Нижневартовске появится соответствующий препарат.

Прививки взрослому населению города продолжают ставить не только в поликлиниках, но и мобильных пунктах вакцинации. В наличии имеются все виды российских препаратов: «Спутник-V», «Спутник-Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Они подходят для повторной вакцинации. Применять их можно согласно перечню показаний и противопоказаний, которые необходимо обсудить с врачом.

- Прошлая неделя ознаменовалась у нас стабилизацией заболеваемости. За неделю мы взяли под наблюдение 2 328 человек, завершили наблюдение 3 330 взрослых жителей города. Как мы видим, динамика положительная. Среди заболевших у 411 пациентов с вирусными ковидными пневмониями, из них 191 человек проходит долечивание после стационарного этапа в инфекционном госпитале – отметила главный врач Нижневартовской городской поликлинике Светлана Воронина.

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко почеркнул, что вакцинация и ревакцинация – единственный путь, который позволит избежать тяжелого течения заболевания. Он поручил учреждениям города усилить работу с «утренним» (входным) фильтром, чтобы избежать распространения инфекции в коллективах.