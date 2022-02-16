В Югре пенсионерка лишилась денег, ожидая компенсацию за некачественное лекарство Фото: Татьяна Коркина

В полицию Советского района обратилась 67-летняя женщина и рассказала, что ей позвонила неизвестная и, представившись прокурором южного административного округа ХМАО, сообщила о положенной денежной выплате, за ранее приобретенное лекарство.

Звонившая мошенница сообщила, что лекарство, которое пенсионерка приобретала за 10 тысяч рублей через Интернет год назад, оказалось подделкой. Якобы уже прошел суд над фармацевтической компанией и югорчанке положена компенсация в сумме 500 тысяч рублей. Чтобы получить деньги нужно обратиться в Банк России и записаться на очередь, что она и сделала. Спустя время ей перезвонили и попросили продиктовать идентификационные номера пенсионного удостоверения, удостоверений ветерана труда и донора. А ещё оказалось, что за возврат денег необходимо заплатить страховку в размере 96 тысяч рублей, но таких денег у пенсионерки не оказалось и она прекратила разговор.

Затем, все та же якобы сотрудница Прокуратуры, пообещала, что с оформлением документов ей помогут. За услуги помощницы необходимо заплатить 32 тысячи 900 рублей, которые потерпевшая перевела на счет аферистов.

Возбуждено уголовное дело.