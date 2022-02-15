Югорчанин, из-за авитаминоза, украл БАДы и витамины из аптеки Фото: Татьяна Коркина

В полицию Ханты-Мансийка обратилась сотрудница одной из аптек. Она сообщила о краже витаминов и биологически активных добавок на сумму 4 тысячи рублей.

Полицейские нашли подозреваемого, им оказался неработающий житель Ханты-Мансийска, который раньше привлекался к административной ответственности за появление в общественном месте в пьяном виде. По словам подозреваемого, совершить преступление его заставил авитаминоз. Он украл витамины «ОМЕГА-3», цитрат магния, «ЭЖК Омега», витамин С, экстракт эхинацеи и экстракт Готу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.