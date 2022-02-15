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Здоровье15 февраля 2022 12:49

В Югре возобновят полеты на открытых международных маршрутах

Полеты вернут 21 февраля из аэропортов Нижневартовска и Ханты-Мансийска
Виктория Терина
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В Югре возобновят полеты на открытых международных маршрутах

В Югре возобновят полеты на открытых международных маршрутах

Фото: Юлия Кучеренко

За последнюю неделю Югре зарегистрировано 24 192 случая заболевания коронавирусом. Больше всего в Нягани, Ханты-Мансийске и Нефтеюганском районе. За последнюю неделю число заболевших детей снизилось, но при этом растет доля заболевших среди людей старше 50 лет. В Югре зарегистрировано 144 случая заражения штаммом «омикрон». За все время в Югру поступило 1 292 449 комплектов вакцины от коронавируса, первым компонентом привиты 86,3 % югорчан, завершили вакцинацию 82,8 %.

С 21 февраля решено возобновить полеты на открытых международных маршрутах из аэропортов Нижневартовска, Ханты-Мансийска. По данным тепловой карты ситуации с COVID-19 показатель коллективного иммунитета составляет 56,3 %.

С 1 марта 2022 года Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения обеспечит обмен информацией между региональными медицинскими организациями. Большинство документов – выписки, справки, медкарты – перейдут в электронный вид. Перед выездом за границу югорчанам рекомендуют сделать прививку, чтобы защититься от коронавируса.