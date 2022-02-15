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Происшествия15 февраля 2022 12:34

Больше семи лет тюрьмы назначили жителю Сургута за побег из колонии

Мужчина отбывал наказание за совершение нескольких краж и сумел сбежать в Тюмень
Виктория Терина
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Больше семи лет тюрьмы назначили жителю Сургута за побег из колонии

Больше семи лет тюрьмы назначили жителю Сургута за побег из колонии

Фото: Татьяна Коркина

В Югре суд вынес приговор 43-летнему жителю Сургута, который признан виновным в побеге из места лишения свободы. Об этом рассказали в прокуратуре округа.

Мужчина, отбывал наказание за совершение нескольких краж в колонии-поселении, а в мае 2020 года самовольно покинул территорию учреждения, сбежав из мест лишения свободы. Но в скором времени его задержали полицейские в Тюмени.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд признал его виновным в совершении преступления и, с учетом предыдущей судимости, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 3 месяца. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии особого режима - сообщили в ведомстве.