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Происшествия15 февраля 2022 10:58

Жительница Когалыма пырнула сожителя ножом и теперь отправится под суд

Мужчина выжил благодаря врачам
Виктория Терина
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Жительница Когалыма пырнула сожителя ножом и теперь отправится под суд Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Жительница Когалыма пырнула сожителя ножом и теперь отправится под суд Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Когалыме завершено расследование уголовного дела против 32-летней местной жительницы, которая обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью.

По информации СУ СК РФ по ХМАО-Югре, 9 декабря 2021 года около 19 часов пьяная югорчанка поругалась со своим сожителем из-за ревности. В момент ссоры она ударила мужчину раскладным ножом в грудь. Увидев кровь, женщина убрала нож в свою сумку и вызвала скорую помощь. Благодаря быстро оказанной помощи 38-летнего мужчину удалось спасти.

Женщина признала вину и раскаялась. Следователи собрали доказательства её вины и уголовное дело направлено в суд.