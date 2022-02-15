Водители легковушек в Нижневартовске «не поделили» перекресток и врезались Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На улице Индивидуальная в Нижневартовске 44-летний водитель автомобиля «Мицубиси» на регулируемом перекрёстке, при повороте налево на зелёный сигнал светофора, не уступил дорогу «Ниве», под управлением 57-летнего мужчины, движущемуся во встречном направлении прямо. Автомобили столкнулись, а в результате ДТП пассажирка Нивы, 66-летняя женщина, получила травмы.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 7 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения; 4 – за отказ от медицинского освидетельствования; 51 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 29 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД Югры призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательнее на дорогах.