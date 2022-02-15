Хирурги Сургутской травмбольницы одновременно спасли двух пациентов с ножевыми ранениями Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Сразу двое молодых мужчин в тяжелом состоянии оказались на операционном столе хирургического отделения травмбольницы. Пациенты с проникающим ранением находились на грани жизни и смерти из-за стремительной кровопотери и времени на исследования не оставалось, хирургам как можно быстрее необходимо было понять причину кровотечения и остановить его.

В таких случаях скорость оказания помощи играет решающую роль. К счастью, подозрения на ранение сердца у одного из мужчин не подтвердились, но серьёзно повредилась межрёберная артерия и диафрагма, поэтому пациенту потребовалось переливание крови. Торакотомию и ушивание ран выполнила хирург Мария Шишулина. В это же время её коллега, Татьяна Мкртычева, со второй операционной бригадой, боролись за жизнь второго пациента. Его доставили с ранением в живот, оказался задет желудок, так что в его случае медлить тоже было нельзя.

Операции прошли успешно, оба пациента уже переведены из реанимации в палаты и идут на поправку. Пострадавшим повезло, они оказались в руках двух лучших хирургов Югры. По итогам профессионального конкурса врачей Татьяна Мкртычева стала обладателем этого звания в 2020 году, а Мария Шишулина – в 2018.