В Югре снимут фильм «Библиотека Ивана Грозного» Фото: Пресс-конференция «Подготовка к проведению XIX – XX Международных фестивалей кинематографических дебютов «Дух огня»

В Югре будут снимать фильм «Библиотека Ивана Грозного». Съемки пройдут в начале весны на одном из стойбищ коренных жителей округа. Об этом стало известно во время пресс-конференции в преддверии кинофестиваля «Дух огня». Югра станет местом создания кино о поисках легендарной Либерии первого русского царя.

- Из ближайших проектов уже в марте в Югре состоится съемка эпизода полнометражного приключенческого фильма «Библиотека Ивана Грозного» компании Media Universal Event, на счету которой такие фильмы, как "Миллиард" сериал "Топи" - отметила губернатор региона Наталья Комарова.

По её словам, сценарий фильма расскажет о ом, как герой фильма попадает на стойбище коренным жителям, которые используют свою мудрость, навыки выживания и помогают найти разгадку тайны нахождения легендарной библиотеки Ивана Грозного.